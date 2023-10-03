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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Napoli Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Napoli Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadeleleri bu akşam itibariyle başlıyor. Günün en dikkat çeken maçlarından birinde son İtalya şampiyonu Napoli, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor. Sonucu merakla beklenen zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair bilgileri derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:40
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        Napoli Real Madrid maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada iki ekip de 3 puan alıp liderliği elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Napoli Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları..

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        NAPOLI REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Napoli Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınla ekranlara gelecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

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        Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Tchouameni, Valverde, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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