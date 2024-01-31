Nar çiçeğinin faydaları ve zararları neler? Nar çiçeği nedir, ne işe yarar ve nasıl tüketilir?
Kozmetik ve gıda desteği olarak birçok sektörde yer alan nar çiçeği, eşsiz bir lezzette sahiptir. Hafif ekşimsi bir tada sahip olan meyve, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri bünyesinde barındırmaktadır. Nar çiçeğinin faydaları ve zararları neler? Nar çiçeği nedir, ne işe yarar ve nasıl tüketilir? İşte, detaylar.
C vitamini bakımından oldukça zengin olan bir bitki olan nar çiçeği, halk arasında hibiskus çayı olarak da isimlendirilmektedir. Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı oldukça etkilidir. Nar çiçeği faydaları ve zararları nelerdir? Nar çiçeği faydaları İbrahim Saraçoğlu. Nar çiçeği cilde faydaları nelerdir? Nar çiçeği nasıl tüketilir ve neye iyi gelir? İşte, merak edilen detaylar.
Nar Çiçeği Faydaları
Nar Çiçeği Zararları
Hibiskus çayının birçok faydası bulunmakla birlikte bazı durumlarda tüketimi insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.
Nar Çiçeği Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu "Bakırı vücuttan uzaklaştırmak için hibiskus çayının tüketilmesini tavsiye etmektedir; tüketimi böylelikle Wilson hastalığına çare olmaktadır. Şeker hastalarına yardımcıdır. Kolon kanseri olanlar için, bağırsaklarda toksin emilimine engel olur. Akciğer kanserine karşıdır. Dizlerde sıvı kaybına ve romatizmaya karşı önleyicidir. Güçlü bir antioksidandır. Tansiyon dengeleyicidir. Sindirimi kolaylaştır. Kolesterol düşürücüdür. Mide kanserine karşı koruyucudur." sözleriyle nar çiçeği bitkisinin faydalarını anlatmaktadır.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan hibiskus kürü
1 su bardağı kaynayan suya 1 yemek kaşığı hibiskus ilave edilir. Kısık ateşte 3 dakika kadar demlenir ve ılıyıncaya kadar beklenir. Yeterli ılıklığa ulaştığında süzülüp yudum yudum tüketilebilir.
Nar Çiçeği Cilde Faydaları
Yaşa bağlı olarak meydana gelen çizgilerin giderilmesinde ve yaşlılık izlerinin durdurulmasında nar çiçeği faydalıdır. Zengin antioksidan içeriğiyle anti-aging etkisine sahiptir; ölü cilt hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunmaktadır. Düzenli olarak tüketildiğinde veya cilt bakım rutinlerinde kullanıldığında cildi daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşturur.
Nar Çiçeği Nasıl Tüketilir?
En fazla sorulan soruların başında nar çiçeğini nasıl tüketildiği gelmektedir. Nar çiçeği, kuru çiçek olarak satılmaktadır. Bu sebeple genellikle çay yapımında kullanılmaktadır. Lezzetli bir hibuskus çayı demlerken dikkat edilmesi gereken nokta demlenme süresidir. Fazla demlendiğinde acılaşarak etkisini kaybedebilir. Kaynayan suyun içine bir tutam nar çiçeği ekleyin ve 5 dakika kadar demlenmeye bırakın. Demlenme işlemi bittikten sonra süzgeç yardımcıyla süzün. Böylelikle çay içilmeye hazır hale gelecektir. Dilerseniz limon ya da bal ile bu lezzetli çayı tatlandırabilirsiniz.
Ayrıca, nar çiçeği esansı da kullanılabilir. Esans, tatlılar, içecekler ya da çeşitli yemeklerin yapımında kullanılabilmektedir. Ancak esansların doğal olmadığına ve zararlı kimyasallar içerebileceğine dikkat edilmesi gerekir.
Nar Çiçeği Neye İyi Gelir?