        Narendra Modi ile Binyamin Netanyahu bir araya geldi | Dış Haberler

        Narendra Modi ile Binyamin Netanyahu bir araya geldi

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tel Aviv'de bir araya geldi. Modi görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan birçok konuyu ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 18:08
        Modi ile Netanyahu bir araya geldi

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

        ​​​​​​​Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e 9 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Ziyaret kapsamında Netanyahu ile görüştüğü bilgisini paylaşan Modi, ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan birçok konuyu ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

        Modi, teknoloji, su yönetimi, tarım ve diğer birçok sektörde yakın işbirliği için büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.

        Hindistan Başbakanı Modi, İsrail'de

        İsrail'e en son 2017'de giden Modi, iki gün sürecek resmi ziyareti için bugün başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na inmişti.

        Modi'nin İsrail Meclisine hitap etmesi ve ayrıca bir inovasyon zirvesine de katılması bekleniyor.

        Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının da ziyaret kapsamında ele alınması öngörülüyor.

        Netanyahu, 22 Şubat'ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söylemişti.

        Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden müteşekkil bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır." demişti.

        Modi de ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.

