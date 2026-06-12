Narin Güran cinayetinde "suçluyu kayırma" davası ertelendi
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 15 kişinin yargılandığı dava 1 Ekim'e ertelendi
Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.
İHA'nın haberine göre cinayete ilişkin "suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 3'ü çocuk 15 kişinin yargılandığı dava, avukatların mazeret bildirmesiyle Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1 Ekim'e ertelendi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayete ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı. Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesiyle yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası almıştı.