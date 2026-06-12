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        Haberler Gündem Güncel Narin Güran cinayetinde "suçluyu kayırma" davası ertelendi | Son dakika haberleri

        Narin Güran cinayetinde "suçluyu kayırma" davası ertelendi

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 15 kişinin yargılandığı dava 1 Ekim'e ertelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Narin cinayetinde yeni gelişme!

        Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

        İHA'nın haberine göre cinayete ilişkin "suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 3'ü çocuk 15 kişinin yargılandığı dava, avukatların mazeret bildirmesiyle Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1 Ekim'e ertelendi.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayete ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı. Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesiyle yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası almıştı.

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