Narin ile ilgili son gelişmeleri milyonlar takip ediyor. Ailesinin canlı yayına katılarak kızlarının bulunmasını istemesi üzerine arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler seferber olurken en son gözaltına alınan ağabey E.G. İstanbul'a getirildi. Öte yandan deredeki akıntıyla giden bir terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi. Peki Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu, son durum nedir?