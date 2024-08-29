Narin olayı son dakika gelişmeleri: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu, son durum nedir?
Türkiye günlerdir kaybolan Narin Güran son dakika haberlerine odaklandı. 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine en ufak bir iz bulmak için ekipler canla başla çalışıyor. En son gözaltına alınan ağabey E.G. İstanbul'a getirilmişti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Peki Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu, son durum nedir, yaşıyor mu? İşte detaylar
Narin ile ilgili son gelişmeleri milyonlar takip ediyor. Ailesinin canlı yayına katılarak kızlarının bulunmasını istemesi üzerine arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler seferber olurken en son gözaltına alınan ağabey E.G. İstanbul'a getirildi. Öte yandan deredeki akıntıyla giden bir terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi. Peki Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu, son durum nedir?
NARİN BULUNDU MU?
Narin henüz bulunmadı. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 9. gününde sürüyor.
Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 gündür aranan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" ifadelerine yer verdi.
AĞABEY İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
4 METRELİK SU KUYUSUNDA ARAMA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmalarının 8’inci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin mahalledeki su kuyularında başlattığı çalışmalar sürüyor. Dalgıç ekipler, derinliği 4 metreyi bulan su kuyularına yeniden girerek, arama çalışması yaptı. Aramalarda Narin’e bir ize rastlanmadı