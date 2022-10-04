Narsist Ne Anlama Gelir? 0:00 / 0:00

Narsist kelimesi, taşıdığı anlam başta olmak üzere çeşitli nedenlerden araştırılmaktadır. Narsist kelimesi, köken olarak Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Kelime, mitolojik kahraman Narkissos’dan türemiştir. Narsist kelime anlamı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “Özsever” olarak tanımlanmıştır. Narsist kelimesi genel olarak, “kişinin kendinin aşırı beğenmesi ve hayran olması” şeklinde de değerlendirilir.

NARSİST NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), “Narsist ne demek, ne anlama gelir?” sorusuna yanıt olarak kelimenin manası hakkında bilgi paylaşmıştır. TDK, Narsist kelimesinin anlamını “Özsever” şeklinde açıklamıştır. Özsever kelimesi ise, “Kendi benliğine bağlanan, hayran olan (kimse), narsist” olarak tanımlanmıştır.

NARSİST NEDİR?

Narsistlik genel hatlarıyla, kişinin kendini çok sevmesi ve kendisine hayran olması anlamına gelmektedir. Narsist kimse, son derece benmerkezci olmakla beraber fiziksel görünümüyle de çok fazla ilgilenmektedir. Bu durumun daha da ilerlemesine bağlı olarak narsist kişilik bozukluğu ortaya çıkabilir. Narsisizm TDK tarafından "Özseverlik" olarak tanımlanırken narsist kelimesi ise "Özsever" olarak açıklanmıştır.

NARSİST CÜMLE İÇİDE KULLANIM ÖRNEKLERİ