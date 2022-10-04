Narsist Ne Anlama Gelir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Narsist Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Narsist Ne Anlama Gelir?

Narsist ne demek, ne anlama gelir? Gün içerisinde çeşitli nedenlere bağlı olarak birçok kelimenin anlamını merak edip araştırırız. Kelimelerin, bizim bildiğimizin aksine farklı birçok anlamı olabilir. Bu noktada, narsist kelimesi TDK sözlük anlamı da öğrenilmeye çalışılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından narsist kelimesi anlamı hakkında açıklama yapılmıştır.

Narsist Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Narsist Ne Anlama Gelir?
Narsist Ne Anlama Gelir?
0:00 / 0:00

Narsist kelimesi, taşıdığı anlam başta olmak üzere çeşitli nedenlerden araştırılmaktadır. Narsist kelimesi, köken olarak Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Kelime, mitolojik kahraman Narkissos’dan türemiştir. Narsist kelime anlamı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “Özsever” olarak tanımlanmıştır. Narsist kelimesi genel olarak, “kişinin kendinin aşırı beğenmesi ve hayran olması” şeklinde de değerlendirilir.

NARSİST NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), “Narsist ne demek, ne anlama gelir?” sorusuna yanıt olarak kelimenin manası hakkında bilgi paylaşmıştır. TDK, Narsist kelimesinin anlamını “Özsever” şeklinde açıklamıştır. Özsever kelimesi ise, “Kendi benliğine bağlanan, hayran olan (kimse), narsist” olarak tanımlanmıştır.

NARSİST NEDİR?

Narsistlik genel hatlarıyla, kişinin kendini çok sevmesi ve kendisine hayran olması anlamına gelmektedir. Narsist kimse, son derece benmerkezci olmakla beraber fiziksel görünümüyle de çok fazla ilgilenmektedir. Bu durumun daha da ilerlemesine bağlı olarak narsist kişilik bozukluğu ortaya çıkabilir. Narsisizm TDK tarafından "Özseverlik" olarak tanımlanırken narsist kelimesi ise "Özsever" olarak açıklanmıştır.

NARSİST CÜMLE İÇİDE KULLANIM ÖRNEKLERİ

  • Hayatımda onun kadar narsist birisini görmedim.
  • Üniversitede narsist kişilik bozukluğu dersi gördüm.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Miray İsminin Anlamı Nedir? Miray İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Miray İsminin Anlamı
Libido Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Libido Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Libido Ne Anlama Gelir?
Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Karan İsminin Anlamı
Doğada huzur ve sakinlik arayanların gözdesi: Şavşat Karagöl
YAŞAM Doğada huzur ve sakinlik arayanların gözdesi
İrem İsminin Anlamı Nedir? İrem İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM İrem İsminin Anlamı
Hüma İsminin Anlamı Nedir? Hüma İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Hüma İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
Eliz İsminin Anlamı Nedir? Eliz İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Eliz İsminin Anlamı
Date Ne Demek, Türkçesi Nedir? İngilizcede Date Çıkmak Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Date Ne Demek, Türkçesi Nedir?
Buğlem İsminin Anlamı Nedir? Buğlem İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Buğlem İsminin Anlamı
Ceylin İsminin Anlamı Nedir? Ceylin İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ceylin İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.