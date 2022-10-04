Libido Ne Anlama Gelir? 0:00 / 0:00

Libido kelimesi, taşıdığı anlam başta olmak üzere çeşitli nedenlerden araştırılmaktadır. Libido kelimesi ilk olarak Sigmund Freud'un öğrencisi psikanalist Edoardo Weiss tarafından üretilmiş ve ilk olarak 1935 yılında kullanılmıştır. Libido kelime anlamı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü” olarak tanımlanmıştır.

LİBİDO NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), “Libido ne demek, ne anlama gelir?” sorusuna yanıt olarak kelimenin manası hakkında bilgi paylaşmıştır. TDK, Libido kelimesinin anlamını “İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü” şeklinde açıklamıştır. Genel olarak libido, özgür yaratım ya da psişik olarak bireysel gelişimi ileri iten enerjidir.

LİBİDO NEDİR?

Bu kelimeye daha sistematik ve psikolojik açıdan yaklaşan Sigmund Freud'a göre libido, insanın ana sorun kaynağı olarak görünen, bastırılmış duyguları insan benliğinde ateşleyen terimdir. Libido kelimesi, içgüdüsel enerji olarak da tanımlanır.

LİBİDO CÜMLE İÇİDE KULLANIM ÖRNEKLERİ