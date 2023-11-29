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        Haberler Yaşam NASA astronotu uzaydan Nemrut ve Tatvan’ı fotoğrafladı

        NASA astronotu uzaydan Nemrut ve Tatvan’ı fotoğrafladı

        Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarından Andreas Mogensen, uzaydan Bitlis'teki Nemrut Krateri'nin ve Van Gölü'nün aynı karede yer aldığı fotoğraf karesi çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:22
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        NASA astronotu kaydetti... Uzaydan Nemrut!
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        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Krater Gölü, NASA astronotlarının da ilgisini çekti.

        Yeryüzü ve gökyüzünden büyük beğeni toplayan Nemrut Kalderası, NASA astronotlarından Andreas Mogensen tarafından uzaydan fotoğraflandı.

        NASA web sayfasındaki astronot çekimleri bölümünde paylaşılan fotoğraf karesi büyük beğeni topladı.

        Astronot Andreas Mogensen tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde 12.30 saatlerinde çekildiği bilgisi paylaşılan fotoğraf karesinde Tatvan ilçesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü aynı karede yer aldı.

        NASA tarafından Nemrut Dağı Turkey notuyla paylaşılan fotoğraf karesi, sosyal medyada da kısa sürede büyük beğeni topladı.

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        "İLÇEMİZİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ YERİNDE GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ"

        NASA astronotunun uzaydan çekmiş olduğu fotoğraf ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Mükemmeliyet Ödüllü Nemrut Krater Gölü’nün astronotların da ilgisini çekmesinin bölge adına sevindirici olduğunu söyledi.

        Bölgenin birçok doğal güzelliğe sahip olduğunu, Nemrut Krater Gölü’nün de bunlardan biri olduğunu kaydeden Kaymakam Demir, “Uzaydan bile bu kadar güzel görünen bir kalderamız ve en az bu kalderamız kadar güzel olan daha birçok doğal güzelliğimiz var. Nemrut Kalderamız, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakmakta ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu anlamda herkesi ilçemizin bu doğal güzelliklerini yerinde görmeye davet ediyoruz. İnşallah bizler de yaptığımız ve yapacağımız tanıtım faaliyetleri ile bölgemizi her anlamda daha çok görünür kılmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        Öte yandan NASA’nın düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti.

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