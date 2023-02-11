Ön hasar tespitinin temsili haritasında, koyu kırmızı noktaların, binalara, evlere ve altyapıya ciddi hasar verdiği belirtildi; turuncu ve sarı noktaların ise orta derecede ya da kısmen hasar verdiği ifade edildi.

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin batısını vuran depremlerin her iki ülkede de geniş çapta yıkıma neden olduğu belirtildi.

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NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Jeofizik uzmanı olan Eric Fielding, "Bunlar, uzun bir dizi fay segmenti boyunca yüzeye kadar parçalanan çok büyük ve güçlü depremlerdi. Bu, insanlarla dolu birçok şehir ve kasabayı vuran çok geniş bir alanda son derece güçlü bir sarsıntı yarattı. 7.8 büyüklüğündeki depremin kırılma uzunluğu ve büyüklüğü, San Francisco'yu yerle bir eden 1906 depremine benziyor." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.