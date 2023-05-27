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Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Türkiye, sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, YSK'nın belirlediği okullarda ve kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanıyor. Vatandaşlar oylarını kullanmadan önce "Nasıl oy kullanacağım?" sorusunu yanıtını araştırıyor. İşte YSK'nın açıklamasına göre; 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimlerinde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

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  • Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    Türkiye, 28 Mayıs günü oylarını kullanacak. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 2. tur için bir kez daha sandığa gidiliyor. Seçmenler; Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapacak. Peki, Oy nasıl kullanılır? İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...
  • Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

    Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
  • Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
  • Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

    Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
  • Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

    Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
  • Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
  • Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

    Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
  • Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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