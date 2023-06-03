"HATA YAPTIĞININ FARKINDA"



Konu hakkında açıklamada bulunan bir kaynak, "Benjamin, büyük bir hata yaptığının farkında. Natalie'nin onu affetmesi ve aileyi bir arada tutabilmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.



İkili ise henüz haklarında çıkan haberlerle alakalı bir açıklama yapmadı.



Fotoğraflar: AP, Reuters