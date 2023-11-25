Natalie Portman: Tamamen şans eseriydi
'Sevginin Gücü' adlı filmle 12 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, çocuk oyunculara Hollywood'daki çalışma şartları hakkında uyarılarda bulundu
42 yaşındaki ABD'li oyuncu Natalie Portman, samimi açıklamalarda bulundu.
Hakkında bilinmeyenleri anlatan Natalie Portman, çocuk oyuncuları, Hollywood'daki çalışma şartlarına karşı uyardı.
1994 yapımı 'Sevginin Gücü' ile 12 yaşındayken sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, şunları söyledi: Gençleri bu işe girmeleri konusunda teşvik etmezdim. 'Hiç' demiyorum, 'Çocuk' olarak diyorum. Çocuk oyuncu olarak zarar görmemiş olmam tamamen şans eseriydi. Tabii aşırı korumacı ve inanılmaz ebeveynlere de sahiptim.
Fotoğraflar: AP, AA, Habertürk