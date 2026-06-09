Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Müzik Natasa Theodoridou, Harbiye'de sahne aldı

        Natasa Theodoridou, Harbiye'de sahne aldı

        Yunan müziğinin güçlü sesi Natasa Theodoridou, 7 Haziran gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Sanatçıya gecenin sürpriz konuğu olarak Türk müziğinin sevilen ismi Yalın eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sevginiz olmadan bu gece gerçekleşemezdi"

        Yunanistan’ın başarılı sanatçıları arasında yer alan Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Natasa, konser repertuvarında “Feggari”, “Den Thelo Tetious Filous” ve “Kokkini Grammi” gibi hit parçalarının yanı sıra otuz yıllık kariyerine damga vuran, en sevilen şarkılarına yer verdi. Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine gece boyunca eşlik ederek konserin coşkusunu paylaştı. Natasa Theodoridou’nun Harbiye'deki ilk performansını izlemeye gelenler arasında Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Siren Ertan, Serdar Bilgili ve Saffet Emre Tonguç gibi isimler yer aldı.

        REKLAM

        YALIN SÜRPRİZİ

        Konserin en dikkat çekici anlarından biri Yalın’ın, Theodoridou'ya eşlik etmesiydi. Natasa, Yalın’ı “Türkiye’nin çok büyük ve güçlü sesi, benim de çok kıymetli dostum” sözleriyle anons ederek sahneye davet etti. “Keşke” (Skepsou) adlı şarkıyı Türkçe ve Yunanca beraber seslendiren ikiliye, Harbiye’yi dolduran coşkulu seyirci eşlik etti. Yalın, “İki yılın ardından yeniden aynı sahnede Natasa ile buluşmak benim için de bir onur” sözleriyle duygularını ifade etti. Alkışlar üzerine Yalın sahnede “Sonsuz Ol” şarkısını da seslendirdi. Yalın’ın şarkısına, açık havayı dolduran yaklaşık beş bin kişi eşlik etti. İki sanatçının aynı sahnede ikinci kez buluşması, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ortak kültürel bağların ve müziğin evrensel gücünün etkileyici bir yansıması olarak öne çıktı.

        TÜRKİYE'DEKİ HAYRANLARINA SESLENDİ

        Harbiye’deki ilk performansını sergileyen Natasa Theodoridou, İstanbul’da kendisini büyük bir ilgiyle karşılayan Türk dinleyicilerine şöyle seslendi: Sevgili dostlarım, hepinize iyi geceler diliyorum. Sizin sevginiz olmadan bu gece gerçekleşemezdi.

        Müziğin sınırları aşan birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan gece hem Natasa Theodoridou’nun hem de Yalın’ın hayranları için hafızalarda yer edecek anlara sahne oldu.

        Theodoridou, konserin sonunda Harbiye izleyicisine Türkçe “Sizi seviyorum” diyerek veda etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Can Polat cinayeti zanlıları böyle yakalandı

        Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin zanlıları gözaltına aldığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        İstatistik değil geleceğin kendisi
        İstatistik değil geleceğin kendisi