Natasa Theodoridou, Harbiye'de sahne aldı

Yunanistan’ın başarılı sanatçıları arasında yer alan Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Natasa, konser repertuvarında “Feggari”, “Den Thelo Tetious Filous” ve “Kokkini Grammi” gibi hit parçalarının yanı sıra otuz yıllık kariyerine damga vuran, en sevilen şarkılarına yer verdi. Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine gece boyunca eşlik ederek konserin coşkusunu paylaştı. Natasa Theodoridou’nun Harbiye'deki ilk performansını izlemeye gelenler arasında Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Siren Ertan, Serdar Bilgili ve Saffet Emre Tonguç gibi isimler yer aldı.

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YALIN SÜRPRİZİ

Konserin en dikkat çekici anlarından biri Yalın’ın, Theodoridou'ya eşlik etmesiydi. Natasa, Yalın’ı “Türkiye’nin çok büyük ve güçlü sesi, benim de çok kıymetli dostum” sözleriyle anons ederek sahneye davet etti. “Keşke” (Skepsou) adlı şarkıyı Türkçe ve Yunanca beraber seslendiren ikiliye, Harbiye’yi dolduran coşkulu seyirci eşlik etti. Yalın, “İki yılın ardından yeniden aynı sahnede Natasa ile buluşmak benim için de bir onur” sözleriyle duygularını ifade etti. Alkışlar üzerine Yalın sahnede “Sonsuz Ol” şarkısını da seslendirdi. Yalın’ın şarkısına, açık havayı dolduran yaklaşık beş bin kişi eşlik etti. İki sanatçının aynı sahnede ikinci kez buluşması, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ortak kültürel bağların ve müziğin evrensel gücünün etkileyici bir yansıması olarak öne çıktı.

TÜRKİYE'DEKİ HAYRANLARINA SESLENDİ

Harbiye’deki ilk performansını sergileyen Natasa Theodoridou, İstanbul’da kendisini büyük bir ilgiyle karşılayan Türk dinleyicilerine şöyle seslendi: Sevgili dostlarım, hepinize iyi geceler diliyorum. Sizin sevginiz olmadan bu gece gerçekleşemezdi.

Müziğin sınırları aşan birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan gece hem Natasa Theodoridou’nun hem de Yalın’ın hayranları için hafızalarda yer edecek anlara sahne oldu.

Theodoridou, konserin sonunda Harbiye izleyicisine Türkçe “Sizi seviyorum” diyerek veda etti.