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Haberler Dünya Avrupa NATO depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner gönderecek
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NATO'dan depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner hazırlığı

NATO, Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afetzedelere 1000 konteyner gönderecek

NATO depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner gönderecek
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AA

NATO'nun "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kişilerin barınması için Türkiye'ye göndereceği 1000 konteynerin nakliyesine yönelik hazırlık yapıyor.

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, en az 1000 konteynerden oluşacak ve depremzedelerin barınmasını sağlayacak tesislerin Türkiye'ye gönderilmesi için hazırlıklar bir süre önce başladı.

AA'nın haberine göre; "Yarı kalıcı" barınma tesislerinin Türkiye'ye nakliyesi ve kurulması için önce 6 kişilik keşif ekibi saha incelemesi yaptı. Ardından İtalya'nın Taranto kentindeki NATO Güney Operasyon Merkezinde depolarda tutulan konteynerlerin çıkarılması ve nakliye için yerleştirilmesine başlandı.

Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığının koordine ettiği nakliye çalışmaları kapsamında konteynerlerin ilk bölümünün nakliyesi gelecek hafta yapılacak.

Yarı kalıcı barınma ünitelerinde en az 2 bin kişinin barınma imkanı bulması bekleniyor.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamada, barınma tesislerinin gönderilmesi için en uygun lojistik ve nakliye seçeneklerinin değerlendirildiği, tesisler kurulduktan sonra NATO ülkelerinin göndermeye başladığı kış şartlarına uygun çadırların etrafına yerleştirileceği belirtilmişti.

Normalde NATO'nun tatbikatları ve operasyonlarında kullanılan karargah komplekslerinden oluşan tesislerin ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi imkanları içerdiği bildirilmişti.

Ünitelerin gönderilmesine yönelik çalışmaları NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli yönetiyor.

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