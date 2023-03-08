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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'ortak mekanizma' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcilerinin 9 Mart'ta Brüksel'deki NATO karargahında yapacağı toplantıya ilişkin "Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır" ifadesini kullandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye olan sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklarını belirtti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'ortak mekanizma' açıklaması
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AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Stoltenberg, 9 Mart'ta Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın temsilcilerinin Brüksel'deki NATO karargahında yapacağı toplantının sonuçlarıyla ilgili şimdiden açıklama yapmak istemediğini belirterek "Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır." dedi.

AA'nın haberine göre; Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Kristersson ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının kesinleştirilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "Bu en önemli önceliğimiz ve ilerleme kaydediyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmadı. İsveç'in yeni terör yasasını çıkararak ve Ankara ile işbirliğini güçlendirerek PKK da dahil olmak üzere terörle mücadelede hızlanmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, ayrıca İsveç'in Türkiye'ye silah ihracatı konusunda herhangi bir kısıtlama olmamasını sağlamasını da memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri, "İsveç, üçlü memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdi ve onay sürecini tamamlama zamanı geldi." dedi.

Üç ülkenin temsilcilerinin katılımıyla 9 Mart'ta Brüksel'de NATO karargahında yapılacak görüşmeye değinen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarını yeniden başlatmayı kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Stoltenberg, Macaristan parlamentosunun onay görüşmelerine başlamasını da memnuniyetle karşıladığını ifade ederek sürecin kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Hem İsveç hem Finlandiya'nın Vilnius'ta temmuzda düzenlenecek zirveye kadar üye olması için çalıştığını ancak kesin bir tarih veremeyeceğini yineleyen Stoltenberg, "Mesele İsveç ve Finlandiya'nın üye olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, 9 Mart'ta yapılacak üçlü toplantıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu toplantıdan ne çıkacağını önceden duyurmak konusunda dikkatli olmak istiyorum. Aksi halde görüşme zorlaşacaktır. Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır."

İSVEÇ BAŞBAKANI KRISTERSSON'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını söyledi.

Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:

"İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bunun da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır."

Kristersson 9 Mart'ta İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak." dedi.

Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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