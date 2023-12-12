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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti - Dünya haberleri

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaretinde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüştüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:10
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        Stoltenberg, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti
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        Stoltenberg, X hesabından yaptığı açıklamada ilk kez bir NATO Genel Sekreterinin Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğine dikkati çekerek, KİK Genel Sekreteri el-Budeyvi ile görüştüğünü kaydetti.

        El-Budeyvi ile konuşmaktan onur duyduğunu belirten Stoltenberg, "Ortaklarla diyalog NATO için son derece önemlidir ve KİK ile ilişkimize değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        NATO'dan dün yapılan açıklamada Stoltenberg'in 12-13 Aralık tarihlerinde Riyad'ı ziyaret edeceği, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve diğer üst düzey yetkililer ile görüşeceği, Ulusal Savunma Üniversitesinde bir panele katılacağı duyurulmuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Jens Stoltenberg
        #Nato
        #suudi arabistan
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