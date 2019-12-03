NATO'nun Londra zirvesi tartışmalara sahne olacak

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Bu yıl 70'inci yaşını kutlayan NATO, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da tarihinin en 'gergin' zirvelerinden birisine hazırlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı "NATO'nun beyin ölümü yaşanıyor" şeklindeki açıklamasının gölgesinde geçmesi beklenen zirvede ele alınacak konuların başında ittifakın gelecekteki misyonu olacak.

Bu noktada Rusya ve Çin'in askeri harcamaları ve Ortadoğu'da artan etkileri gündemin ilk maddeleri arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararı da zirvede ele alınacak konulardan birisi.

MÜTTEFİKLERİN KATKISI

Zirvede NATO'nun bütçesine müttefiklerin katkısı konusunun da ele alınması bekleniyor.

Başkan Trump, göreve geldiği günden bu yana ülkesinin NATO'ya yaptığı mali katkının fazlalığından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Başkan Trump'ın zirvede üye ülkelerden NATO'nun bütçesine daha fazla katkıda bulunmalarını istemesi bekleniyor.

TÜRKİYE TARTIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde Trump yönetimi, NATO'nun güney ülkelerine yönelik güvenlik planında terör örgütü PKK/YPG'nin 'tehdit' olarak sınıflandırılmasına karşı çıkmış, Ankara da buna tepki olarak ittifakın Baltık ülkelerine yönelin güvenlik planına onay vermemişti.

Bugün başlayacak zirvede 'tehdit' krizinin de ele alınması bekleniyor.

NATO Zirvesi sırasında Türkiye ile ABD arasında, Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözümü için de üst düzey temasların olması öngörülüyor.

DÖRTLÜ ZİRVE

NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la Suriye konulu dörtlü bir görüşme de gerçekleştirecek.