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ABD Başkanı Trump'ın NATO üyesi ülkelerin mali sorumluluğu üstlenmeleri gerektiği eleştirilerinin ardından Jens Stoltenberg, ABD dışındaki NATO üyesi ülkelerin önümüzdeki iki yıl içerisinde savunmaya ayırdıkları bütçeyi 100 milyar dolar artıracaklarını kaydetti.
Trump, NATO üyesi ülkeleri mali sorumlulukları yeterince üstlenmedikleri gerekçesiyle ihmalkârlıkla suçluyordu.
The Telegraph gazetesinin aktardığına göre, Amerikan Fox haber kanalına konuşan NATO Genel Sekreteri, Trump'ın kendisini NATO'ya adadığını ancak aynı zamanda NATO üyelerinin daha fazla yatırım yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi.
Stoltenberg, "Gerçek paralarla gerçek sonuçlar görüyoruz. Başkan Trump'ın açık mesajı da bir etki yarattı. NATO üyesi ülkeler Başkan'ın sesini duydu ve harekete geçti'' ifadelerini kullandı.
2014 yılında Galler'de yapılan NATO zirvesinde alınan karara göre, NATO üyesi ülkeler 2014 yılında gayri safi milli hasıladan elde edilen gelirin yüzde ikisini 2024 yılına kadar savunma harcamalarına yatıracaktı. Ancak bu tarihe kadar 29 üye ülkenin sadece dördü bu hedefi tutturdu.
ABD, Yunanistan, Estonya ve İngiltere 2018'de bu hedefe ulaştı. Yatırım, 2016'dan bu yana NATO üyeleri tarafından harcanan 41 milyar dolarlık bir miktara dayanıyor. Trump ise söz konusu kararı memnuniyetle karşılayarak ilave fon sözünde bulundu.
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