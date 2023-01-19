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NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Rusya'nın bahar aylarında Ukrayna'da yeni bir taarruz düzenleme ihtimalinin yüksek olduğunu, Ukrayna'nın buna hazır olması gerektiğini söyledi.

NATO'nun en üst düzey askeri yetkilisi olan Bauer, Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Bauer, Rusya'nın yeni bir taarruz düzenleme ihtimaline yönelik soruyu yanıtlarken, Rusya'nın stratejik hedeflerinin değişmediğini, bu nedenle yeni bir taarruz beklediklerini söyledi.

Rob Bauer, "Bu kesin olarak emin olduğumuz bir şey değil ancak varsayımlar temelinde, stratejik hedeflerini değiştirmedilerse en yüksek ihtimalle baharda yeni bir taarruz düzenleyecekler." dedi.

Ukrayna'nın da zaten bu düşüncede olduğunu aktaran Bauer, "Ukraynalıların buna hazırlanması gerek." diye konuştu.

UKRAYNA'NIN TANK İHTİYACI

Bauer, Ukrayna'nın Batılı ülkelerden talep ettiği tanklara ne kadar ihtiyaç duyduğu hakkındaki soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:

"Bir savaşta her türlü silah gereklidir. Ruslar savaşta tank kullanıyorsa Ukraynalıların da tanka ihtiyacı vardır. Sizi hedef almış bir tank varsa sizin de bir tankınızın olması gerekir. Ukraynalılar için düşmanlarıyla eşleşmek önemli. Aynı zamanda Ukrayna için önemli olan Ruslardan kendi topraklarını geri alma arzusu. Ruslarla savaşmak ve o topraklardan Rus kuvvetlerini itmek için tank önemli bir silah sistemidir."

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli de tanklar konusunda "Tek başına sihirli değnek sayılacak bir silah sistemi yoktur. Tüm sistemlerin dengesi gereklidir." dedi.

Batılı ülkelerin tanklarının Rus teknolojisinden üstün olduğunu belirten Cavoli, "Tek başına tanka karşı tank karşılaştırması doğru olmaz. Burada tedarikler, lojistik, bakım, hedef belirleme kabiliyeti önemli. Bunların hepsi bir bütündür." ifadelerini kullandı.

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