        NATO Genel Sekreteri Rutte'den 'nükleer caydırıcılık' vurgusu | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Rutte'den 'nükleer caydırıcılık' vurgusu

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, büyük istikrarsızlık dönemlerinde "NATO'nun nükleer caydırıcılığının etkili olmaya devam etmesinin" sağlanması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 02:04 Güncelleme:
        Rutte'den 'nükleer caydırıcılık' vurgusu

        NATO tarafından yapılan açıklamada, her yıl düzenlenen Nükleer Politika Sempozyumu'nun bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildiği ve sona erdiği bildirildi.

        Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen söz konusu sempozyuma ittifak genelinden 150'yi aşkın uzmanın katıldığı belirtilen açıklamada, "nükleer politika ve nükleer caydırıcılık" konularında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

        RUTTE'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

        AA'nın haberine göre; sempozyuma çevrim içi olarak katılan NATO Genel Sekreteri Rutte, ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür ederek, tüm alanlardaki savunma yatırımları da dahil olmak üzere güvenlik alanına yaptığı önemli katkılardan övgüyle bahsetti.

        Rutte ayrıca Türkiye'nin savunma endüstrisinin yeniliklere imza atmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

        NÜKLEER CAYDIRICILIK VURGUSU

        Ankara Zirvesi'ne yaklaşılırken NATO'nun nükleer duruşunun kötüleşen güvenlik ortamına nasıl daha fazla uyum sağlaması gerektiği de dahil olmak üzere "kritik" kararların alınması gerekeceğini belirten Rutte, şu ifadeleri kullandı:

        "Nükleer caydırıcılığın öneminin arttığı büyük istikrarsızlık dönemlerinde NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilir ve etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız."

