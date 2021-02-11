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Naturelgaz ve Petrol Ofisi'nden CNG işbirliği

Petrol Ofisi ile Naturelgaz arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Naturelgaz, Petrol Ofisi’nin 12 istasyonunda kendi markası altında Oto CNG satışı yapacak. Doğal gazın ağır ticari araçlar için ekonomik ve çevreci bir alternatif yakıt olduğunu söyleyen Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, "Bütün alternatif yakıtlarda olduğu gibi Oto CNG’nin de gelişimine katkı sağlamaktan, önemli bir ivme kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman da, "Naturelgaz olarak daha fazla noktada, daha fazla müşteriye hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Petrol Ofisi ile imzaladığımız bu yeni anlaşma ile stratejik büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık" diye konuştu

Naturelgaz ve Petrol Ofisi'nden CNG işbirliği
HABERTURK.COM

Akaryakıt ve madeni yağlar sektöründe faaliyet gösteren Petrol Ofisi ile Global Yatırım Holding iştiraki doğal gaz pazarı oyuncularından Naturelgaz işbirliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında belirli Petrol Ofisi istasyonlarında Naturelgaz’ın kendi marka ve lisansları ile Oto CNG satışı yapılacak.

İlk etapta Oto CNG müşterilerinin mevcut ikmal optimizasyonuna göre şehir çıkışları ve ana arterler üzerindeki 12 Petrol Ofisi istasyonunun belirlendiği kaydedilirken, Naturelgaz Oto CNG istasyon sayısının 21’e çıkarılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, "LPG’nin binek ve hafif ticari araçlarda olduğu gibi doğal gaz da ağır ticari araçlar için ekonomik ve çevreci bir alternatif yakıt konumunda. Petrol Ofisi olarak Naturelgaz ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında ülkemizdeki Oto CNG ikmali yapılabilen istasyon sayısında önemli bir aşama kaydedilecek. Bütün alternatif yakıtlarda olduğu gibi Oto CNG’nin de gelişimine katkı sağlamaktan, önemli bir ivme kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Dünyada çevreci özelliği ile ön plana çıkan doğal gazlı araçların yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman da, dünyanın elektrikli araçları konuşmasına rağmen özellikle ağır vasıtalarda CNG kullanımının artış gösterdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği’nin çevre politikalarında yer alan hedefler nedeniyle doğal gazla çalışan otobüs ve ticari araç pazarında ciddi bir büyüme beklediklerini hatırlatan Kutman, “Dünyadaki Oto CNG trendinden Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil. Keşfedilen doğal gaz kuyuları ile Türkiye bölgesel ticaret merkezi olacaktır ve alım maliyetlerinde rekabet avantajı kazanacaktır. Ülkemizdeki otobüs ve ağır ticari araçların doğal gaza dönmesi durumunda cari açığa 12 milyar TL civarında olumlu katkı sağlanacaktır. Bu dönüşüm ülkemizin toplam karbon emisyonlarını da 10 milyon ton azaltacaktır. Petrol Ofisi ile imzaladığımız bu yeni anlaşma ile stratejik büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık” dedi.

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