Nauru Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Nauru'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Uluslararası Telefon Kodu: +674

Nauru’nun telefon kodu +674 olup, bu kod ülkeye yapılan tüm uluslararası aramalarda kullanılmaktadır. Ülkenin küçük yapısı nedeniyle telekomünikasyon altyapısı sınırlıdır ancak mobil iletişim ve sabit hat hizmetleri, Nauru Telecom tarafından sağlanmaktadır. İnternet erişimi geçmişte oldukça kısıtlıydı fakat son yıllarda uydu bağlantılar ve denizaltı fiber kablo projeleri ile bağlantı kalitesi kademeli olarak gelişmektedir. Cep telefonu kullanımı yaygınlaşmakta ve ülke içinde 3G teknolojisi ile mobil veri erişimi sağlanmaktadır. Ancak bağlantı hızları ve erişim alanı hâlâ bölgesel sınırlamalara sahiptir.

Araç Plaka Kodu: NAU

Nauru’nun araç plaka kodu NAU olarak belirlenmiştir. Ülkede araç trafiği oldukça azdır çünkü toplam kara yolunun uzunluğu yaklaşık 30 kilometre civarındadır. Nauru, yalnızca ana karayolu halkasına sahip olup, bu yol adanın etrafını çevreler. Araçlar çoğunlukla ithal edilmekte olup, plakalarda genellikle beyaz zemin üzerine siyah harfler bulunur. Kamuya ait araçlar, hizmet aracı veya özel mülkiyetli araçlar farklı numaralandırma ve renk düzenlemeleriyle ayrılabilir.

Resmî Para Birimi: Avustralya Doları (AUD) Nauru’nun resmi para birimi Avustralya Doları (AUD)’dır. Ülkenin kendi merkez bankası veya para basma yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, Avustralya ekonomisine entegre biçimde AUD kullanılmaktadır. Ekonomi büyük ölçüde fosfat madenciliğine ve Avustralya başta olmak üzere dış yardımlara dayalıdır. Son yıllarda turizm potansiyeli araştırılsa da, coğrafi konum, ulaşım zorlukları ve altyapı eksiklikleri bu sektörün gelişimini sınırlamaktadır. Ülkede banka sayısı çok azdır ve ATM kullanımı da oldukça kısıtlıdır. Halkın büyük kısmı günlük alışverişlerde nakit para kullanmayı tercih etmektedir. İnternet Alan Adı Uzantısı: .nr Nauru’nun ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) .nr’dir. Bu alan adı, Nauru’da faaliyet gösteren kamu kurumları, özel şirketler ve yerel bireyler tarafından kullanılabilir. Alan adı yönetimi, Nauru Network Information Centre (NRNIC) tarafından yapılmaktadır. Ancak düşük nüfus, sınırlı internet erişimi ve düşük dijital penetrasyon nedeniyle .nr uzantılı alan adlarının kullanımı çok yaygın değildir. Buna rağmen bazı yabancı kullanıcılar bu kısa uzantıyı marka projelerinde veya yaratıcı alan adı kombinasyonlarında tercih edebilmektedir.