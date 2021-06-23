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HaberlerGündemNAVTEX nedir, Türkçe anlamı nedir? NAVTEX ilanı neden ve nasıl yapılır?
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NAVTEX nedir, Türkçe anlamı ne? NAVTEX ilanı neden ve nasıl yapılır?

Navtex ilanı günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Son olarak Türkiye'den Ege Denizi'nin uluslararası sularında NAVTEX ilanı yapılmasının ardından NAVTEX ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

NAVTEX nedir, Türkçe anlamı nedir? NAVTEX ilanı neden ve nasıl yapılır?

NAVTEX nedir? sorusu vatandaşların gündeminde. Son dönemde Doğu Akdeniz'de özellikle Yunanistan ile yaşanan gerilimde NAVTX kelimesi sık sık anılır oldu. NAVTEX ilan etmenin ne demek olduğu merak ediliyor. İşte NAVTEX ile ilgili detaylar...

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

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