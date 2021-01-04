Naz Mila kimdir, nereli ve kaç yaşında? merak konusu oldu. Katıldığı bir izdivaç programında adını duyuran Naz Mila, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl vücuduna yaptırdığı yanlış dövme ile İngiliz basınında da alay konusu olmuştu. Naz Mila bu kez sosyal medyada paylaştığı müstehcen içerik ile tepki çekti. İşte Naz Mila'nın hayatı hakkında bilgiler...

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.