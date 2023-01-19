Nazan Kesal: Birbirine üretkenlik aşılayan bir çiftiz

"TİYATRO BAŞKA BİR DUYGU BIRAKIYOR"



Bir dönem damgasını vuran 'Süper Baba' dizisinde de rol alan Nazan Kesal, sözlerini "11 bölüm oynadım. Tek kişilik bir oyunum vardı o dönemler. Müthiş bir işti. Ayrılmak zorunda kaldığım için çok mutsuz oldum" şeklinde sürdürdü.

Nazan Kesal, tiyatronun kendisi için çok farklı bir yeri olduğunu şu sözlerle dile getirdi; "Tiyatro bambaşka bir duygu bırakıyor, oynayanda da izleyende de."