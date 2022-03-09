Pandemi dönemindeki kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte tiyatroya yoğun ilgi olduğu söyleniyor. Siz de 'Yaralarım Aşktandır' oyununuz ile sahnedeniz. Oyununuzdan bahsedebilir misiniz?



Aslında pandemi öncesi çok büyük bir ilgi oluşmuştu. Tam anlamıyla o ilgiyi yakalamış değiliz. Ekonomik sebepler çok belirleyici artık. Yoksulluk alım gücünü çok etkiliyor. Nitelikli ve uygun fiyata bilet satışı yapan tiyatroların seyirci kitlesi yoksulluk sınırında yaşıyor ve tabii ki salonlar eskisi kadar dolu değil. Bir yandan da fahiş fiyatlara bilet satıp, niteliği tartışılır oyunların biletleri tükeniyor. Seyirci ve tiyatrolar ikiye bölünmüş durumda. Yoksulların tiyatrosu, zenginlerin tiyatrosu.



Ne yazık ki eşitsiz, adaletsiz kültür politikaları sonucu sınıf farkı yaratıldı seyircide ve oyunlarda. Tiyatronun zenginliği oyunun niteliğindedir. Tiyatrodan zengin olmak isteyenler çoğaldı.400 TL’ye bilet satan yeni tiyatro girişimcilerinin salonlarının dolu olması düşündürücü. Bazı oyunlar yeteneği olmayan ünlülere kurban ediliyor. Karışık ve garip bir dönem.



'Yaralarım Aşktandır' çok iyi gidiyor. Herkes izleyebilsin diye bilet fiyatlarını makul tuttum. Seyirciyle buluştukça oynadıkça kendini duyuran bir oyun oldu. Şebnem İşigüzel’in kaleminin gücü, Berfin Zenderlioğlu’nun etkili rejisi Furuğ Furuğzad’a farklı bir bakış sunuyor. Kadınlara cesaret veren bir yaşam öyküsü var oyunumuzun.