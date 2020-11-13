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Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Nazan Kesal, kendi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile evlidir. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılan Nazan Kesal, dizide Sevda Çağlayan karakterini canlandırıyor. Peki Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında?

Nazan Kesal, 28 Mart 1969'da Manisa'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, televizyon dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.

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