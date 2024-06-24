Nazan Öncel, hayranlarını kırmadı
Harbiye Açıkhava konserinde hayranlarıyla buluşan Nazan Öncel, yeni şarkısının müjdesini verdi
Ağustos ayında çıkarmayı planladığı 'Seviyore mi ' isimli single şarkısını hayranlarının yoğun ısrarı üzerine 11 Temmuz tarihine çeken Nazan Öncel,uzun zaman sonra bir yaz şarkısıyla müzikseverlerle buluşacağını söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Şarkının heyecan verici olduğunu dile getirirken, şaka yapmıyorum" ifadesini kullandı.
Nazan Öncel, klip montajının son aşamasına gelindiğini ve kısa sürede tamamlanacağını da duyurdu.