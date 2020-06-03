Türk edebiyatının önemli yazar - şairlerinden Nazım Hikmet'in vefatını 57'nci yılı.
Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963'te gazetesini almak üzere ikinci kattaki dairesinden apartman kapısına yürüdüğü sırada, kalp krizi sonucunda 61 yaşındayken hayatını Moskova'da kaybetti.
44 şiiri bestelenerek şarkı halime getirilen Nazım Hikmet'in yaşamı iki filme de konu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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