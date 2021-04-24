Adı değiştirildi

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Ankara Or - An semtinde yer alan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin adı, vatandaşlardan gelen talep üzerine Çankaya Belediye Meclisi tarafından değiştirildi. Yenimahalle'de usta şairin adıyla bir kültür merkezinin bulunması nedeniyle yaşanan karışıklığa son vermek isteyen Çankaya Belediye Meclisi, oy birliği ile kültür merkezi adının Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Merkezi olmasına karar verdi.

Nazım Hikmet'in adı, Öveçler bölgesinde yapımı süren Çankaya Evi'nde yaşamaya devam edecek. Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal isimlerinin ülke tarihinde çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İnsanların hayatlarına dokunacak yatırımlarımıza, ülkeye hizmet etmiş değerlerimizin adını vermekten büyük onur duyuyoruz. Kalemleriyle ülkemizin sosyal, siyasal, kültürel alanlarına yön vermiş iki usta edebiyatçıyı ilçemizde bulunan kültür merkezi ve Çankaya Evi'nde yaşatıyor olmanın gururunu taşıyoruz" dedi.