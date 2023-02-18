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NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

NBA All-Star 2023 için geri sayım başladı. Doğu ve Batı Konferansı'nı karşı karşıya getirecek karşılaşmanın ilk 5'leri belli oldu. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen NBA All-Star 2023 organizasyonunun ne zaman, saat kaçta başlayacağı basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da boy gösterecek NBA yıldızları 72. kez düzenlenecek organizasyonda buluşuyor. İşte 2023 NBA All-Star karşılaşması hakkında tüm merak edilenler...

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  • NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? NBA All-Star 2023 ilk 5'ler belli oldu!

    NBA All-Star 2023 için nefesler tutuldu. 72. kez düzenlenecek organizasyonda Doğu ve Batı Konferansı ilk 5'ler belli oldu. Batı konferansı takım kaptanı Lebron James olurken, Doğu konferansı takım kaptanı Giannis Antetokounmpo oldu. Peki, "NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?" İşte NBA All-Star 2023 karşılaşmasının Türkiye saatiyle yayınlacağı tarih...
  • NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? NBA All-Star 2023 ilk 5'ler belli oldu!

    NBA ALL-STAR 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    NBA All-Star, ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da 20 Şubat tarihinde TSİ 04.00'de oynanacak.

     
  • NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? NBA All-Star 2023 ilk 5'ler belli oldu!

    NBA ALL-STAR 2023 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
  • NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? NBA All-Star 2023 ilk 5'ler belli oldu!

    TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU!

    Bu yıl Batı konferansı takım kaptanı Lebron James ve Dooğu konferansı takım kaptanı Giannis Antetokounmpo oldu. İlk 5'ler heyecanla takip ediliyor.

    Kadrolar yüzde 50 taraftarların yüzde 25 basın oylaması ile belirlendi.

     
  • NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? NBA All-Star 2023 ilk 5'ler belli oldu!

    BATI İLK 5

    Lebron James (Los Angeles Lakers) TAKIM KAPTANI

    Nikola Jokic (Denver Nuggets)

    Stephen Curry (Golden State Warriors)

    Luka Doncic (Dallas Mavericks)

    Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

     
  • NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? NBA All-Star 2023 ilk 5'ler belli oldu!

    DOĞU İLK 5

    Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) TAKIM KAPTANI

    Kevin Durant (Brooklyn Nets)

    Jayson Tatum (Boston Celtics)

    Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

    Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

     
  • NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? NBA All-Star 2023 ilk 5'ler belli oldu!

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