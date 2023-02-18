NBA All-Star 2023 için nefesler tutuldu. 72. kez düzenlenecek organizasyonda Doğu ve Batı Konferansı ilk 5'ler belli oldu. Batı konferansı takım kaptanı Lebron James olurken, Doğu konferansı takım kaptanı Giannis Antetokounmpo oldu. Peki, "NBA All-Star 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?" İşte NBA All-Star 2023 karşılaşmasının Türkiye saatiyle yayınlacağı tarih...