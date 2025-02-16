NBA All-Star'da Mac McClung tarihe geçti!

ABD'nin San Francisco kentindeki Chase Center'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında Mac McClung (Osceola Magic), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) mücadele etti.

Castle ile birlikte finale kalan McClung, tüm smaçlarından 50 tam puan aldı. 360 derece, Cleveland Cavaliers'ın pivotu Evan Mobley'nin üzerinden ve araba üstünden olmak üzere fantastik smaçlar yapan McClung, yarışmanın galibi oldu.

McClung, NBA tarihinde smaç yarışmasını üst üste 3. kez kazanan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.