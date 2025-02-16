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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA All-Star'da Mac McClung tarihe geçti! - Basketbol Haberleri

        NBA All-Star'da Mac McClung tarihe geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025 kapsamındaki smaç yarışmasını, Orlando Magic'in Gelişim Ligi oyuncusu Mac McClung kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:33
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        All-Star'da Mac McClung tarihe geçti!
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        ABD'nin San Francisco kentindeki Chase Center'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

        Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında Mac McClung (Osceola Magic), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) mücadele etti.

        Castle ile birlikte finale kalan McClung, tüm smaçlarından 50 tam puan aldı. 360 derece, Cleveland Cavaliers'ın pivotu Evan Mobley'nin üzerinden ve araba üstünden olmak üzere fantastik smaçlar yapan McClung, yarışmanın galibi oldu.

        McClung, NBA tarihinde smaç yarışmasını üst üste 3. kez kazanan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

        3 SAYI YARIŞMASININ GALİBİ HERRO

        Üç sayı yarışmasının finalinde, 2020 şampiyonu Buddy Hield (Golden State Warriors), Tyler Herro (Miami Heat) ve Darius Garland (Cleveland Cavaliers) karşılaştı.

        Son iki yılın kazananı Damian Lillard'ın (Milwaukee Bucks) ilk turda elendiği yarışmanın finalinde 24 puan toplayan Herro, rakiplerini geride bırakarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

        Yetenek yarışmasını ise Donovan Mitchell ve Evan Mobley'den oluşan Cavaliers Takımı kazandı. Yarışmada Chris Paul ve Victor Wembanyama ikilisi (Spurs Takımı), şut atmak yerine zaman kazanmak için topları gelişigüzel attıkları gerekçesiyle diskalifiye edildi.

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