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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'e 116-105 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 10:36 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:36
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        Alperen'in 30 sayısı galibiyete yetmedi!
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        NBA'de 11 maç yapıldı. Mavericks'e konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 30 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

        Art arda 6, bu sezon 20. maçını kaybeden Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 24 ve Amen Thompson 20 sayı kaydetti.

        Sezonun 28. galibiyetini alan Mavericks'te ilk maçına çıkan Anthony Davis, 26 sayı, 16 ribaunt, 7 asistle oynadı. Üçüncü çeyreğin sonlarında sakatlanan Davis, karşılaşmayı tamamlayamadı. Ev sahibi ekipte Max Christie 23, Naji Marshall ise 16 sayı üretti.

        LAKERS'TA AUSTIN REAVES'TAN 45 SAYI

        Los Angeles Lakers, sahasında Indiana Pacers'ı 124-117 mağlup etti.

        Üst üste 5 olmak üzere 31. galibiyetine ulaşan Lakers'ta Austin Reaves, kariyer sayı rekoru kırdığı mücadeleyi 45 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. LeBron James ve Luka Doncic'in forma giymediği Lakers'ta Rui Hachimura 24 ve Gabe Vincent 12 sayı attı.

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        Pascal Siakam'ın 23 ve Tyrese Haliburton'ın 19 sayısı, Pacers'ın bu sezonki 22. mağlubiyetini engelleyemedi.

        SONUÇLAR

        Dallas Mavericks-Houston Rockets: 116-105

        Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 124-117

        Washington Wizards-Atlanta Hawks: 111-125

        Orlando Magic-San Antonio Spurs: 112-111

        Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 112-125

        Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 114-98

        Chicago Bulls-Golden State Warriors: 111-132

        New York Knicks-Boston Celtics: 104-131

        Phoenix Suns-Denver Nuggets: 105-122

        Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 123-118

        Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 130-110

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