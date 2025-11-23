Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Detroit Pistons, üst üste 12. galibiyetini aldı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Detroit Pistons, üst üste 12. galibiyetini aldı!

        NBA'de Detroit Pistons, Milwaukee Bucks'ı 129-116 yenerek art arda 12. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'de Detroit Pistons seriye bağladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Milwaukee Bucks'ı 129-116 yenerek art arda 12. galibiyetini elde etti.

        Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Doğu Konferansı lideri Pistons, Cade Cunningham'ın 29 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansının yardımıyla galip geldi.

        Sezonun 14. galibiyetine ulaşan Pistons'ta Jalen Duren 19 ve Tobias Harris, 18 sayı kaydetti.

        Arka arkaya 4, bu sezon 9. mağlubiyetini yaşayan Bucks'ta Ryan Rollins 24 ve Bobby Portis, 18 sayı attı.

        CLIPPERS, HARDEN'IN 55 SAYISIYLA KAZANDI

        Los Angeles Clippers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'ı 131-116 mağlup etti.

        James Harden 55 sayı, 7 asist ve Ivica Zubac 18 sayı, 9 ribauntla sezonun 5. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Harden, NBA tarihinde Kobe Bryant, LeBron James ve Stephen Curry'nin ardından 36 yaşına girdikten sonra bir maçta 55 ve üstü sayı atan 4. oyuncu oldu.

        REKLAM

        Sezonda 12, peş peşe 5. yenilgisini yaşayan ev sahibi Hornets'ta ise Kon Knueppel 26 ve Brandon Miller, 21 sayı buldu.

        KING, NUGGETS'I GEÇTİ

        Sacramento Kings, Ball Arena'da konuk olduğu Denver Nuggets'ı 128-123'lük skorla geçti.

        Bu sezon 4. maçını kazanan Kings'te Russell Westbrook 21 sayı, 11 asist ve Dennis Schröder 21 sayı, 7 asist üretti.

        Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 44 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansı, sezonun 4. mağlubiyetini önleyemedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı