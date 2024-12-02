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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Houston kazanırken, Alperen Şengün "double-double" yaptı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Houston kazanırken, Alperen Şengün "double-double" yaptı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 119-116 yenerken milli basketbolcu 1 asistle "triple-double"ın kıyısından döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:21
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        Alperen double-double yaptı, Houston kazandı!
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        NBA'ye oynanan 10 maçla devam edildi. Zirveyi ilgilendiren önemli maçta Batı Konferansı'nda Houston Rockets, Toyota Center'da Oklahoma City Thunder'ı konuk etti.

        Alperen Şengün'lü Houston, rakibini 119-116 mağlup ederken 22 yaşındaki milli basketbolcu, yaklaşık 38 dakika sahada kaldı. Müsabakada Alperen 20 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist üretti. Bir asistle "triple-double"ı kaçıran genç oyuncu, 38 sayı üreten Fred VanVleet ile beraber galibiyette önemli rol oynadı.

        Oklahoma'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 32, Jalen Williams'ın 22 ve Isaiah Hartenstein'ın 19 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

        Houston bu sonuçla 15. kez sahadan üstünlükle ayrılırken 1 maçı eksik Oklahoma City Thunder ile galibiyet sayılarını eşitledi.

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        CLEVELAND, DONOVAN MITCHELL İLE GERİ DÖNDÜ

        Gecenin bir diğer önemli maçında Doğu Konferansı'nda ilk sırada bulunan Cleveland Cavaliers ile ikinci basamakta yer alan Boston Celtics karşı karşıya geldi.

        Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanan müsabakada Cleveland, rakibini son çeyrekte Donovan Mitchell'ın etkili oyunuyla 115-111 yendi.

        Son çeyreğe 84-72 geride giren ev sahibi takım, Mitchell'in skorer oyunuyla karşılaşmayı kazanmayı başardı.

        Cleveland Cavaliers'da Donovan Mitchell'in 35, Darius Garland'ın 22 sayıyı galibiyete önemli katkı sağladı. Boston'da ise Jayson Tatum'un 33, Payton Pritchard'ın 24, Kristaps Porzingis'in 21 sayısı galibiyete yetmedi.

        Cleveland bu sonuçla galibiyet sayısını 18'e çıkardı. Boston ise 16 galibiyette kaldı.

        SONUÇLAR

        Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 136-121

        Brooklyn Nets-Orlando Magic: 92-100

        Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 115-111

        New York Knicks-New Orleans Pelicans: 118-85

        Toronto Raptors-Miami Heat: 119-116

        Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 119-116

        Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 104-105

        Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 131-137

        Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 125-127

        Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 126-122

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