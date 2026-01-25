NBA'de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanında kazandı!

Fenerbahçe Aston Villa'yı ağırlayacak. Uefa Avrupa Ligi 7. Hafta karşılaşması saat 20.45'te. Fenerbahçe ilk 8 için kazanmak istiyor. Fenerbahçe'de 3 eksik var. Tedesco: Zorlu bir Avrupa maçı olacak. Galatasaray kritik bir 1 puan aldı. Okan Buruk: İkinci yarı daha az pozisyon verdik. Spor Bülteni'nde... Daha Fazla Göster

Fenerbahçe Aston Villa'yı ağırlayacak. Uefa Avrupa Ligi 7. Hafta karşılaşması saat 20.45'te. Fenerbahçe ilk 8 için kazanmak istiyor. Fenerbahçe'de 3 eksik var. Tedesco: Zorlu bir Avrupa maçı olacak. Galatasaray kritik bir 1 puan aldı. Okan Buruk: İkinci yarı daha az pozisyon verdik. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu. Daha Az Göster