Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanında kazandı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanında kazandı!

        NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lakers, Dallas deplasmanında kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 yendi.

        American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Lakers, Luka Doncic'in 33 sayı, 8 ribaunt, 11 asistlik performansıyla sezonun 27. galibiyetini aldı.

        LeBron James ve Rui Hachimura, 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Mavericks'te ise Max Christie'nin 24 ve Naji Marshall'ın 21 sayısı, sezonun 27. yenilgisini önleyemedi.

        BULLS'TAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

        Chicago Bulls, United Center'da ağırladığı Boston Celtics'i 114-111 mağlup etti ve üst üste 4 olmak üzere bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.

        Ev sahibi ekipte Coby White 22 ve Nikola Vucevic 16 sayı kaydetti.

        Celtics'te Jaylen Brown'ın 33 ve Anfernee Simons'ın 21 sayısı, sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.

        Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona ise New York Knicks'e 112-109 yenildikleri mücadelede 2 sayı, 1 ribaunt, 1 blok üretti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 22 Ocak 2026 (Fenerbahçe Aston Villa'yı Ağırlayacak)

        Fenerbahçe Aston Villa'yı ağırlayacak. Uefa Avrupa Ligi 7. Hafta karşılaşması saat 20.45'te. Fenerbahçe ilk 8 için kazanmak istiyor. Fenerbahçe'de 3 eksik var. Tedesco: Zorlu bir Avrupa maçı olacak. Galatasaray kritik bir 1 puan aldı. Okan Buruk: İkinci yarı daha az pozisyon verdik. Spor Bülteni'nde...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi