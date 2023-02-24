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NBA'de Nikola Jokic'ten kazandıran triple-double!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 115-109 yendi.

NBA'de Nikola Jokic'ten kazandıran triple-double!
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cavaliers'ı mağlup ederek üst üste 4, sezonun 42. galibiyetini aldı.

Nikola Jokic'in 24 sayı, 18 ribaunt, 13 asistle "triple-double"lık performans sergilediği Nuggets'ta Michael Porter Jr 25, Kentavious Caldwell-Pope 17 ve Jamal Murray 16 sayı üretti. Nuggets, bu sezon Jokic'in "triple-double" yaptığı 22 maçı da kazanmayı başardı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Evan Mobley'nin 31, Donovan Mitchell ve Darius Garland'ın 22'şer sayısı sezonun 24. yenilgisini önleyemedi. Cedi Osman ise 26 dakika 40 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Celtics kazanmaya devam ediyor

Boston Celtics, Indiana Pacers deplasmanında uzatmaya giden maçı 142-138 kazandı.

Bu sezon 43 galibiyete ulaşan Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, Jaylen Brown 30 sayı, 11 ribaunt ve Malcolm Brogdon 24 sayı, 7 asistle oynadı.

Pacers'ta Myles Turner'ın 40 sayı, 10 ribaunt ve Tyrese Haliburton'ın 22 sayı, 14 asistlik katkısı, sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi.

Lakers, Warriors'ı devirdi

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 124-111 yenerek 28. galibiyetini elde etti.

Malik Beasley'nin 25, Austin Reaves'in 17 sayı kaydettiği Lakers'ta LeBron James 13 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Anthony Davis 12 sayı, 12 ribaunt ve Mo Bamba 10 sayı, 13 ribaunt üretti.

Sezonun 30. mağlubiyetini yaşayan Warriors'ta Klay Thompson 22 ve Ty Jerome 20 sayı attı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 109-115

Indiana Pacers-Boston Celtics: 138-142 (Uzatmada)

Orlando Magic-Detroit Pistons: 108-106

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 110-105

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 115-110

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 142-116

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 120-119 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 124-111

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 133-116

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