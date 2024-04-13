NBA'de Oklahoma City Thunder seriye bağladı!

NBA'e 15 maçla devam edildi. Bucks deplasmanında galip gelen Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, 7 ribaunt ve Chet Holmgren 22 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard gibi yıldız oyuncuların forma giymediği mücadelede Doğu Konferansı ikincisi Bucks adına Khris Middleton ve Brook Lopez'in 18'er sayısı, sezonun 32. yenilgisini önleyemedi.

Ligde 56'şar galibiyete sahip Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets, normal sezonun bitimine bir maç kala Batı Konferansı liderliği için iddiasını sürdürüyor.

76'ERS PEŞ PEŞE 7. MAÇINI KAZANDI Doğu Konferansı'nda doğrudan play-off'a katılma mücadelesi veren takımların maçında Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 125-113 mağlup ederek arka arkaya 7 olmak üzere 46. galibiyetini elde etti. REKLAM Konferans 7'ncisi 76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist ve Tyrese Maxey 28 sayı, 3 asistle galibiyete katkı sağladı. Peş peşe 3, sezonun 35. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı 5'incisi Magic'te Franz Wagner 24, Paolo Banchero 22 ve Jalen Suggs 20 sayı attı. Son maçlar öncesi play-off yarışındaki Orlando Magic, Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers, 46'şar galibiyette eşitlendi. ÖMER FARUK'TAN 4 SAYI, 10 RİBAUNT, 3 ASİST Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-109'luk skorla geçti.