Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

NBA'de Pelicans forması giyen Williamson'ın elinde kırık tespit edildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın forvet oyuncusu Zion Williamson'ın yüzük parmağı kırıldı.

NBA'de Pelicans forması giyen Williamson'ın elinde kırık tespit edildi

Batı Konferansı play-in turnuvasına katılmaya çalışan Pelicans'a, bu yıl ilk kez all-star seçilen oyuncusu Williamson'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta içi oynadıkları Golden State Warriors maçındaki bir ribaunt mücadelesinde sakatlanan 20 yaşındaki basketbolcunun, sol el yüzük parmağında kırık tespit edildi.

Bu sezon 27 sayı, 7,2 ribaunt, 3,7 asist ortalamaları bulunan Williamson'ın sahalara dönüş süresinin, ileri değerlendirmeler sonrası netleşeceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupa için sahada
BASKETBOLPınar Karşıyaka kupa için sahada
ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında yarın Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak
BASKETBOLAnadolu Efes ile Daçka erteleme maçında
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 88 - Bahçeşehir Koleji: 77
BASKETBOLGaziantep rahat kazandı
Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi finalinde
BASKETBOLKarşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Fenerbahçe Beko: 84 - Anadolu Efes: 88
BASKETBOLDev maçta kazanan Efes!
Ergin Ataman'dan hakem kararlarına "yerli" tepki
BASKETBOLAtaman'dan hakem kararlarına 'yerli' tepki
Fenerbahçe Öznur Kablo: 73 - Galatasaray: 66 MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi
Fenerbahçe Öznur Kablo: 73 - Galatasaray: 66
BASKETBOLFenerbahçe 1-0 öne geçti
Ergin Ataman ile 2 yıl daha
BASKETBOLAnadolu Efes duyurdu
Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta?
BASKETBOLFinal-Four programı belli oldu