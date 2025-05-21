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        Haberler Bilgi Spor NBA Doğu Konferansı finali: New York- İndiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        New York- İndiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de play off heyecanı sürüyor. Doğu Konferansı finalinde New York ile İndiana karşı karşıya geliyor. Play off turunda Detroit ve Boston'u 4-2 eleyen New York, Doğu konferansı finaline yükseldi. Öte yandan İndiana; Milwaukee ve Cleveland'ı 4-1 ile geçti. Peki, New York- İndiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:29
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        NBA Doğu konferansı finalinde New York ile İndiana eşleşti. Normal sezonu 3. bitiren New York ile 4. sırada tamamlayan İndiana konferans finalinde kıyasıya mücadele edecek. Bu kapsamda basketbolseverler mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, New York- İndiana maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...

        2

        NEW YORK- İNDİANA MAÇI NE ZAMAN?

        New York- İndiana Doğu konferansı final maçı 22 Mayıs Perşembe TSİ 03.00'da oynanacak.

        3

        NEW YORK- İNDİANA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen karşılaşma S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        4

        NEW YORK- İNDİANA CANLI İZLE!

        Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve S Sport Plus kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://ssport.tv/

        https://www.ssportplus.com/

        5
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