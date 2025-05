NBA Doğu konferansı finalinde New York ile İndiana eşleşti. Normal sezonu 3. bitiren New York ile 4. sırada tamamlayan İndiana konferans finalinde kıyasıya mücadele edecek. Bu kapsamda basketbolseverler mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, New York- İndiana maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...