NBA final serisi devam ederken Miami Heat’ı 104-94 geçen Denver Nuggets’ta Nikola Jokic ve Jamal Murray tarihe geçti. NBA tarihinde aynı maçta 30 sayılık triple-double yapan ilk takım arkadaşları oldu. Nefes kesen seride dördüncü maç bu gece oynanacak. İşte, Miami Heat Denver Nuggets maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve son maçın en skorer isimleri…