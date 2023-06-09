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NBA final serisinde dördüncü maç! Miami Heat Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NBA final serisinde şampiyonluk düğümünün çözülmesine çok kısa bir zaman kaldı. Zorlu seride Miami Heat Denver Nuggets dördüncü randevuya bu gece çıkıyor. NBA Finalleri 3. maçında Denver Nuggets, Miami Heat'i 109-94 yenerek seride 2-1 öne geçti. Denver'ın süperstar ikilisi Nikola Jokic ve Jamal Murray, Nuggets'ın iç saha avantajını yeniden ele geçirmesinde büyük rol oynandı. Peki, Miami Heat Denver Nuggets final serisi dördüncü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • NBA final serisinde dördüncü maç! Miami Heat Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    NBA final serisi devam ederken Miami Heat’ı 104-94 geçen Denver Nuggets’ta Nikola Jokic ve Jamal Murray tarihe geçti. NBA tarihinde aynı maçta 30 sayılık triple-double yapan ilk takım arkadaşları oldu. Nefes kesen seride dördüncü maç bu gece oynanacak. İşte, Miami Heat Denver Nuggets maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve son maçın en skorer isimleri…
  • NBA final serisinde dördüncü maç! Miami Heat Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MIAMI HEAT DENVER NUGGETS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı 10 Haziran sabahı saat 03.00’te başlayacak.
  • NBA final serisinde dördüncü maç! Miami Heat Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

     

    MIAMI HEAT DENVER NUGGETS MAÇI HANGİ KANALDA?

     

    Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı S Sport’tan canlı yayınlanacak.

     
  • NBA final serisinde dördüncü maç! Miami Heat Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MIAMI HEAT DENVER NUGGETS BASKETBOL MAÇI SON YAŞANANLAR

    Denver Nuggets’ta; Jamal Murray 34 sayı – 10 ribaunt – 10 asistle etkili oynarken Nikola Jokic 32 sayı – 21 ribaunt – 10 asistle yıldızlaştı. Jokic ise NBA Finalinde 30-20-10 yapan ilk oyuncu oldu. Christian Braun 15 sayıyla mücadele ederken Aaron Gordon 11 sayı – 10 ribauntla maçı noktaladı
  • NBA final serisinde dördüncü maç! Miami Heat Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Miami Heat cephesinde ise; Jimmy Butler 28 sayı, Bam Adebayo 22 sayı – 17 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Caleb Martin 10 sayıyla mücadele ederken Duncan Robinson 9 sayı, Gabe Vincent 7 sayı üretti.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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