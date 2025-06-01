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        Haberler Bilgi Spor NBA finali (Oklahoma- İndiana) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Haberleri

        NBA finali (Oklahoma- İndiana) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 125-108 yenen Indiana Pacers, seriyi 4-2 kazanarak NBA finaline yükseldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Oklahoma, Minnesota'yı 4-1 eleyerek finale çıkan ilk takım olmuştu. Peki, NBA finali (Oklahoma- İndiana) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:23
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        NBA'de finalin adı belli oldu. Oklahoma Minnesota'yı 4-1 ile geçerken dün gece oynanan İndiana- New York maçını İndiana yendi ve seride durumu 4-2'ye getirerek 2. finalist olarak yer aldı. Bu kapsamda basketbolseverler final maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- İndiana maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...

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        NBA FİNALİ NE ZAMAN?

        Oklahoma- İndiana maçı 6 Haziran Cuma TSİ 03.30'da oynanacak.

        3

        NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?

        Paycom Center'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport üzerinden yayınlanacak.

        4

        OKLAHOMA- İNDİANA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve S Sport Plus kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://ssport.tv/

        https://www.ssportplus.com/

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