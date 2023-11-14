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        Haberler Spor Basketbol Diğer NBA G League'de Onuralp Bitim'den 14 sayı - Basketbol Haberleri

        NBA G League'de Onuralp Bitim'den 14 sayı

        Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Windy City Bulls, Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Indiana Mad Ants'ı 105-100 mağlup etti. Onuralp Bitim mücadeleyi 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:24
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        Onuralp Bitim'den 14 sayı
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        Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Windy City Bulls, Indiana Mad Ants'ı 105-100 mağlup etti.

        Ligin normal sezon mücadelesinde, Indiana Pacers'ı temsil eden Indiana Mad Ants, Chicago Bulls'un takımı Windy City Bulls'u ağırladı.

        City Bulls'un 5 sayı farkla kazandığı mücadeleye ilk 5'te başlayan Onuralp Bitim, 14 sayı, 2'şer ribaunt ve asistlik performans sergiledi. Quenton Jackson 22 sayı ve 5 ribaunt, Chris Clemons 20 sayı ve 4 ribauntla takımın en skorerleri oldu.

        Mad Ants'in en fazla sayı üreten oyuncusu ise Craig Sword (17 sayı) oldu.

        Onuralp Bitim, sezon başında NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzalamıştı. Milli oyuncu, ihtiyaç durumuna göre NBA'de veya Gelişim Ligi'nde forma giyebiliyor.

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