Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA ile Abu Dabi işbirliği 2035’e kadar uzatıldı! - Basketbol Haberleri

        NBA ile Abu Dabi işbirliği 2035’e kadar uzatıldı!

        NBA ile Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı arasındaki işbirliği 2035 yılına kadar devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA ile Abu Dabi işbirliği 2035'e kadar uzatıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Abu Dabi Kültür ve Turizm Depratmanı arasındaki işbirliğini uzattığını duyuruldu.

        NBA'den yapılan açıklamada, işbirliği çerçevesinde Abu Dabi'de sezon öncesi NBA takımlarının maç yapmaya devam edeceği, pazarlama faaliyetlerinin genişletileceği ve Abu Dabi'de NBA Küresel Akademi projesinin hayata geçirileceği kaydedildi.

        NBA Küresel Akademi projesiyle Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve dünyanın dört bir yanından gelen lise çağındaki öğrenci sporcular için yıl boyunca sürecek üst düzey basketbol geliştirme ve akademik programı sunulacak.

        Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı Yetkilisi Mohamed Khalifa Al Mubarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "NBA ile ortaklığımızı uzatmak, Abu Dabi’nin Orta Doğu’daki basketbolun yeni evi konumunu daha da güçlendiriyor. Gençlerimize olan bağlılığımızı pekiştiriyor, topluluğumuza ilham veriyor, ekonomiyi çeşitlendiriyor ve emirliğin küresel bir destinasyon olarak değerini yükseltiyor. Küresel Akademi'nin kurulması ülkedeki sporcular, antrenörler ve spor profesyonelleri için dünyanın en iyilerinden öğrenme yolları açarken, NBA takımlarının uzun süreli ev sahipliği yapmamız gelecek nesillere ilham verecek." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        NBA Başkan Vekili ve Operasyon Direktörü Mark Tatum ise "İşbirliğimiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Doğu genelinde basketbola katılımı ve taraftar kitlesini büyütmede kilit rol oynadı. Bölgeden ve dünyadan üst düzey oyuncuların gelişmesine yardımcı olacak bir NBA Küresel Akademi lansmanı da dahil olmak üzere, bu çabaları önümüzdeki yıllarda daha da ileriye taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Detayları açıklanmayan işbirliğinin 2035 yılına kadar süreceği ve 300 milyon dolardan fazla değerde olduğu basına yansıdı.

        İşbirliğini uzatma anlaşması, 2027 sonbaharında başlaması planlanan NBA Avrupa projesiyle ilgili çalışmaların hız kazandığı bir dönemde sağlandı.

        NBA takımları son 4 sezondur her yıl Abu Dabi'de maç oynadı. 2022'de Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks, 2023'te Dallas Mavericks ve Minnesota Timberwolves, 2024'te Boston Celtics ve Denver Nuggets, 2025 sezon öncesinde de New York Knicks ve Philadelphia 76ers Abu Dabi'ye gelmişti.

        ABD Milli Takımı da FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarladan dönen karı-kocayı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu karı-kocayı vuran sanık, "Elini beline atınca panikledim, eşimi ve kendimi korumak için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Gişelerde otobüs çarptı, bir daha çıkamadı!
        Gişelerde otobüs çarptı, bir daha çıkamadı!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor