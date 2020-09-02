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NBA play-off'larında Denver Nuggets yarı finale çıktı

NBA play-off ilk tur maçında Utah Jazz'ı 80-78 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-3'e getirerek yarı finale yükseldi

NBA
AA

NBA'e 2 maçla devam edildi. Denver Nuggets, ilk tur eşleşmesinin 7. karşılaşmasında Utah Jazz'ı 80-78 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve Los Angeles Clippers'ın rakibi oldu.

Nuggets'ta 30 sayı, 14 ribaunt, 4 asist ile "double double"a imza atan Nikola Jokic galibiyetin mimarı olurken, Jamal Murray 17, Michael Porter Jr. da 10 sayı üretti.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 22 sayı, 9 ribaunt ve Rudy Gobert'ın 19 sayı, 18 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

CELTICS YARI FİNALDE 2-0 ÖNE GEÇTİ

Boston Celtics, play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 102-99 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

Celtics'te Jayson Tatum 34 sayı, 8 ribaunt, Marcus Smart 19, Kemba Walker 17, Jaylen Brown 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors'ta Fred VanVleet'in 22 sayı, 5 ribaunt, Ogugua Anunoby'nin ise 20 sayı, 7 ribauntluk katkıları galibiyet için yeterli olmadı.

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