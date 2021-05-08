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NBC TV nasıl izlenir? Elon Musk NBC TV'de Saturday Night Live'ı sunuyor!

Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk bu akşam TSİ 18.30'da NBC TV'de dünyanın en popüler show programlarından biri olan Saturday Night Live'ın konuk sunucusu olacak. Milyonlar Elon Musk'ın yapacağı ilginç programa odaklandı. Türkiye'den izlemek isteyenler NBC TV nasıl izlenir merak ediyor.

NBC TV nasıl izlenir? Elon Musk NBC TV'de Saturday Night Live'ı sunuyor!

Piyasalar ve yatırımcılar Elon Musk'ın bu akşam yapacağı konuşmaları merakla takip ediyor. Son aylarda sık sık Dogecoin ile ilgili açıklamalarda bulunan Musk, başlangıçta şaka olsun diye çıkarılan kripto para birimi Dogecoin'in değer kazanmasına büyük bir katkıda bulunmuştu. Peki NBC TV nasıl izlenir?

NBC TV NASIL İZLENİR?

NBC TV Türkiye'den izlenemiyor. İnternet üzerinden VPN ile Elon Musk ile Saturday Night Live programını izleyebilirsiniz.

ELON MUSK DOGECOİN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Elon Musk, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide, “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” dedi.

Hafta başında yaptığı bir paylaşımda 8 Mayıs’ta konuk olacağı Saturday Night Live şovuna işaret ederek “Dogefather” vurgusunda bulunmuştu. Musk’ın bu programda ne açıklayacağı ise merak konusu.

Musk, “Dogecoin’in yaratılması aslında bir şaka olarak başladı, esasında amaç kripto para ile dalga geçmekti. Şaka olarak icat edilen bir para birimi gerçek bir kripto para birimi halini aldı” ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Şubat ayında katıldığı bir panelde kripto paraların para aklamak için kullanıldığını ve uzun zamandır bir finansal terörizm aracı olduğunu söylemişti.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise “Elon'ın çok parası var ve çok yönlü biri. Onun Bitcoinlerinin aşağı ya da yukarı gitmesi beni endişelendirmiyor. Eğer Elon'dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti.

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