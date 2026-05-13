Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Ne ev ne de iş! Sosyologların ‘mutluluk kalesi’ dediği o yer: Üçüncü Mekan nedir?

        Ne ev ne de iş! Sosyologların ‘mutluluk kalesi’ dediği o yer: Üçüncü Mekan nedir?

        Modern hayat çoğumuzu iki ana alan arasında sıkıştırıyor: evimiz ve işimiz. Peki ya bu iki kutup arasında kalan, görünmeyen ama sosyal yaşamı ayakta tutan o boşluk? Sosyolog Ray Oldenburg, işte bu alanı "üçüncü mekan" kavramıyla tanımlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sosyolog Ray Oldenburg (1932-2022), sosyal yaşamın kalbinde yer alan gayri resmi kamusal alanlara dikkat çeken çalışmalarıyla tanınıyor. 1989 yılında yayımladığı ‘’Büyük İyi Mekan’’ (The Great Good Place) adlı kitabında, ‘’third place’’ (üçüncü yer) kavramını literatüre kazandıran Oldenburg, bu tür yerlerin bireylerin yaşamında oynadığı kritik rolü ayrıntılı şekilde ortaya koydu.

        2

        ÜÇÜNCÜ MEKAN NEDİR?

        Oldenburg’a göre üçüncü mekanlar; ev ve iş dışında insanların düzenli olarak bir araya gelip sosyalleştiği, aidiyet duygusu geliştirdiği kamusal alanlardır. Bireyler burada günlük kaygılarını bir kenara bırakır ve sohbetin tadını çıkarır.

        Kafelerden bilardo salonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu mekanlar, yalnızca fiziksel değil, sosyal bir atmosfer sunar. Burada insanlar, toplumsal rollerinden sıyrılıp sadece “kendisi” olarak var olabilir.

        Görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur

        3

        ÜÇÜNCÜ MEKANLARIN ÖZELLİKLERİ

        Oldenburg, üçüncü mekanların ortak özelliklerini şu şekilde açıklıyor:

        Tarafsız Bölge: Kimsenin ‘’ev sahibi’’ veya ‘’patron’’ olmadığı, herkesin gönüllü olarak bulunduğu ve kendini rahat hissettiği alanlardır.

        Sosyal Eşitleyicilik: Statü, unvan veya zenginlik kapının dışında kalır. Bu mekanlarda herkes eşittir; insanlar kimliklerinden ziyade sadece ‘’orada oldukları için’’ değer görürler.

        Sohbetin Gücü: Ana faaliyet bir şey içmek ya da yemek değil, neşeli ve akıcı bir sohbettir. Atmosfer her zaman sıcak ve canlıdır.

        Ev Gibi Bir Yuva: Mekan bir işletme olsa da sunduğu psikolojik rahatlık, sahiplenme ve aidiyet duygusuyla ‘’iyi bir evi’’ andırır.

        Müdavim Kültürü: Burayı evi gibi benimseyen düzenli bir kitle vardır. Ancak kapıdan giren her ‘’yabancı’’ aynı sıcaklıkla karşılanır.

        4

        TOPLUMUN SESSİZ İNŞAATÇILARI

        Üçüncü mekanlar, sadece ‘’vakit geçirme yerleri’’ değil; toplumsal bağların ve demokrasinin temelidir. Evde birey kendi dünyasına çekilir, işte ise görev ve üretim ön plandadır. Ancak aradaki üçüncü mekan, insanların kimlik baskısı olmadan sosyalleşebildiği tek yerdir.

        Oldenburg’un vurgusu net: ‘’Özgürce bir araya gelme alışkanlığı, resmi dernekler veya kurumsal yapılarla başlamaz; insanlar, üçüncü mekanlarda birbirlerini bulup anlamayı öğrenir.’’

        Ona göre, toplumsal birlik duygusu veya sivil hareketler belediye binalarında değil, insanların özgürce bir araya geldiği bu mekanlardaki sohbetlerden doğar.

        5

        MODERN HAYAT VE YALNIZLAŞMA RİSKİ

        Sosyolog Oldenburg, modern banliyö yaşamının ve alışveriş merkezlerinin insanları birbirinden kopardığına dikkat çeker:

        ‘’Alışveriş merkezlerinde insanlar sadece yabancılarla dolu bir kalabalık içinde gezerler. Tanıdık bir yüz görme beklentisi yoktur. Bu durum, toplumsal bağları zayıflatır ve bireyi yalnızlığa iter.’’

        Ona göre, gayriresmi kamusal yaşamın yokluğu yaşamı daha pahalı hale getirir. Eskiden mahalle kahvesinde veya sokakta paylaşılan ücretsiz sosyalleşme, yerini özel mülkiyete ve tüketime dayalı pahalı eğlencelere bırakmıştır.

        6

        NEDEN ÖNEMLİ?

        Üçüncü mekanlar lüks değil, sosyal bir ihtiyaçtır. İnsanlar sadece üretmek ve eve dönmek üzerine kurulu bir yaşam döngüsünde, arada nefes alabilecekleri, birbirlerini görebilecekleri alanlara ihtiyaç duyar. Bu alanlar kaybolduğunda, şehirler daha yalnız ve mekanik hale gelir.

        Oldenburg’un mesajı net: Modern yaşamın kalbinde, görünmez ama hayati bir sosyal boşluk vardır. Bu boşluğu dolduran yerler, sadece sosyalleşme noktaları değil; toplumsal canlılığın, aidiyetin ve demokrasinin gizli merkezleridir.

        Haber kaynak: Project for Public Spaces

        Görsel kaynak: iStock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 11 Mayıs 2026 (Zuhal Böcek Ek İfadesinde Ne Dedi?)

        Trump: İran ateşkesi kritik durumda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor. Muhittin Böcek ve oğlu ifade verdi. CHP'de Burcu Köksal'a ihraç talebi. Hantavirüs görülen gemi boşaltılıyor. Direğe dokunan çocuk akıma kapıldı. 8 yaşındaki çocuğu ölümden annesi kurtardı. Otomobil ekspertizine düzen...
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        DSÖ'den hantavirüs uyarısı
        DSÖ'den hantavirüs uyarısı
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        Test sonuçları belli oldu
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!