Ne ev ne de iş! Sosyologların ‘mutluluk kalesi’ dediği o yer: Üçüncü Mekan nedir?
Modern hayat çoğumuzu iki ana alan arasında sıkıştırıyor: evimiz ve işimiz. Peki ya bu iki kutup arasında kalan, görünmeyen ama sosyal yaşamı ayakta tutan o boşluk? Sosyolog Ray Oldenburg, işte bu alanı "üçüncü mekan" kavramıyla tanımlıyor.
Sosyolog Ray Oldenburg (1932-2022), sosyal yaşamın kalbinde yer alan gayri resmi kamusal alanlara dikkat çeken çalışmalarıyla tanınıyor. 1989 yılında yayımladığı ‘’Büyük İyi Mekan’’ (The Great Good Place) adlı kitabında, ‘’third place’’ (üçüncü yer) kavramını literatüre kazandıran Oldenburg, bu tür yerlerin bireylerin yaşamında oynadığı kritik rolü ayrıntılı şekilde ortaya koydu.
ÜÇÜNCÜ MEKAN NEDİR?
Oldenburg’a göre üçüncü mekanlar; ev ve iş dışında insanların düzenli olarak bir araya gelip sosyalleştiği, aidiyet duygusu geliştirdiği kamusal alanlardır. Bireyler burada günlük kaygılarını bir kenara bırakır ve sohbetin tadını çıkarır.
Kafelerden bilardo salonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu mekanlar, yalnızca fiziksel değil, sosyal bir atmosfer sunar. Burada insanlar, toplumsal rollerinden sıyrılıp sadece “kendisi” olarak var olabilir.
Görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur
ÜÇÜNCÜ MEKANLARIN ÖZELLİKLERİ
Oldenburg, üçüncü mekanların ortak özelliklerini şu şekilde açıklıyor:
Tarafsız Bölge: Kimsenin ‘’ev sahibi’’ veya ‘’patron’’ olmadığı, herkesin gönüllü olarak bulunduğu ve kendini rahat hissettiği alanlardır.
Sosyal Eşitleyicilik: Statü, unvan veya zenginlik kapının dışında kalır. Bu mekanlarda herkes eşittir; insanlar kimliklerinden ziyade sadece ‘’orada oldukları için’’ değer görürler.
Sohbetin Gücü: Ana faaliyet bir şey içmek ya da yemek değil, neşeli ve akıcı bir sohbettir. Atmosfer her zaman sıcak ve canlıdır.
Ev Gibi Bir Yuva: Mekan bir işletme olsa da sunduğu psikolojik rahatlık, sahiplenme ve aidiyet duygusuyla ‘’iyi bir evi’’ andırır.
Müdavim Kültürü: Burayı evi gibi benimseyen düzenli bir kitle vardır. Ancak kapıdan giren her ‘’yabancı’’ aynı sıcaklıkla karşılanır.
TOPLUMUN SESSİZ İNŞAATÇILARI
Üçüncü mekanlar, sadece ‘’vakit geçirme yerleri’’ değil; toplumsal bağların ve demokrasinin temelidir. Evde birey kendi dünyasına çekilir, işte ise görev ve üretim ön plandadır. Ancak aradaki üçüncü mekan, insanların kimlik baskısı olmadan sosyalleşebildiği tek yerdir.
Oldenburg’un vurgusu net: ‘’Özgürce bir araya gelme alışkanlığı, resmi dernekler veya kurumsal yapılarla başlamaz; insanlar, üçüncü mekanlarda birbirlerini bulup anlamayı öğrenir.’’
Ona göre, toplumsal birlik duygusu veya sivil hareketler belediye binalarında değil, insanların özgürce bir araya geldiği bu mekanlardaki sohbetlerden doğar.
MODERN HAYAT VE YALNIZLAŞMA RİSKİ
Sosyolog Oldenburg, modern banliyö yaşamının ve alışveriş merkezlerinin insanları birbirinden kopardığına dikkat çeker:
‘’Alışveriş merkezlerinde insanlar sadece yabancılarla dolu bir kalabalık içinde gezerler. Tanıdık bir yüz görme beklentisi yoktur. Bu durum, toplumsal bağları zayıflatır ve bireyi yalnızlığa iter.’’
Ona göre, gayriresmi kamusal yaşamın yokluğu yaşamı daha pahalı hale getirir. Eskiden mahalle kahvesinde veya sokakta paylaşılan ücretsiz sosyalleşme, yerini özel mülkiyete ve tüketime dayalı pahalı eğlencelere bırakmıştır.
NEDEN ÖNEMLİ?
Üçüncü mekanlar lüks değil, sosyal bir ihtiyaçtır. İnsanlar sadece üretmek ve eve dönmek üzerine kurulu bir yaşam döngüsünde, arada nefes alabilecekleri, birbirlerini görebilecekleri alanlara ihtiyaç duyar. Bu alanlar kaybolduğunda, şehirler daha yalnız ve mekanik hale gelir.
Oldenburg’un mesajı net: Modern yaşamın kalbinde, görünmez ama hayati bir sosyal boşluk vardır. Bu boşluğu dolduran yerler, sadece sosyalleşme noktaları değil; toplumsal canlılığın, aidiyetin ve demokrasinin gizli merkezleridir.
Haber kaynak: Project for Public Spaces
Görsel kaynak: iStock