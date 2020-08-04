Ne fare ne de sincap... Yayla evinde görüntülediler - Haberler

AA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, koruma altındaki türlerden Arap tavşanı görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunan, "allactaga williamsi" cinsi olduğu öğrenilen tavşanın görüntülerini, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

AA'nın haberine göre görüntüleri çeken Azim Erden, Büyüksevin Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapmak için yayla evine geldiklerinde, daha önce hiç görmedikleri bir hayvan fark ettiklerini söyledi.

Hayvanı cep telefonuyla görüntülediklerini anlatan Erden, şöyle konuştu:

"Cep telefonunun flaşını yaktık ve ilk önce fare, daha sonra sincaba benzettik. Daha detaylı incelediğimizde hayvanın zıpladığını gördük fakat ayakları ve kuyruğu çok farklıydı. İnternetten yaptığımızı kısa bir araştırmada canlının koruma altında olan ve nadir görülen bir tür olduğunu fark ettik. Arap tavşanının fotoğraflarını çektikten sonra flaşları kapatarak doğal ortamına dönmesini sağladık."