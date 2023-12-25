'Ne Gemiler Yaktım'ın bu akşam ekrana gelecek bölümünden yeni sahne SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın bu akşam yayınlanacak bölümünden heyecanı artıran yeni bir sahne daha izleyiciyle buluştu

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın bu akşam yayınlanacak bölümünden heyecanı artıran yeni bir sahne daha izleyiciyle buluştu. Tanıtımda; bir kafede Yasemin’ ile konuşmaya çalışan Toprak, kafasındaki sorulara yanıt almaya çalışıyor. Yasemin'in tepkisine Toprak’ın cevap olarak verdiği “Eğer bir şey bilip de korktuğun için anlatamıyorsan korkma, ben yanındayım!” sözleri dikkat çekiyor. Yasemin’in bir şey söyleyip söylemeyeceği ise bu akşam yayınlanacak bölümle ortaya çıkacak...

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan 'Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

‘Ne Gemiler Yaktım’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!