'Ne Gemiler Yaktım' sürükleyici bölümüyle büyük beğeni topladı SHOW TV'nin yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle büyük beğeni topladı. İki annenin hayat mücadelesinin yüreklere dokunan hikâyesini konu alan dizinin üçüncü bölümüne; maddi sıkıntı yaşayan Yasemin'in, Rutkay'ın yasadışı kuryelik teklifini kabul etmesi ve hem kendisini hem de kızını kurtarmak isteyen Fidan'ın, özgürlüğün kıyısından döndüğü anlar damga vurdu

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım’ın dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle büyük beğeni topladı. İki annenin hayat mücadelesinin yüreklere dokunan hikâyesini konu alan dizinin üçüncü bölümüne; maddi sıkıntı yaşayan Yasemin’in, Rutkay’ın yasadışı kuryelik teklifini kabul etmesi ve hem kendisini hem de kızını kurtarmak isteyen Fidan’ın, özgürlüğün kıyısından döndüğü anlar damga vurdu. Pazartesi gecesi #NeGemilerYaktım etiketi X’in TT listesinde yaklaşık 4 saat boyunca yer aldı. Sosyal medyada gündem olan dizi, Rutkay etiketi ile yaklaşık 3 saat, Yasemin ve Fidan etiketleri ile de yaklaşık 3 saat TT listesinde yer aldı.

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Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde; her şeyi kızı için göze alan Fidan, konağa geri dönmek zorunda kaldı. Fidan’ı çok farklı bir şekilde karşılayan Rutkay’ın kızına ve ona hazırladığı sürprizler Fidan’ı şaşırttı. Rutkay’ın tehdidiyle Fidan’ın geri dönmesine göz yummak zorunda kalan Yasemin ise Rutkay’ın şantajıyla karşılaştı. Rutkay, Yasemin’den; görüntüleri silme karşılığında, yurtdışına tarihi bir madalyon çıkartmasını isteyerek şantaj yaptı. Bu teklifi kabul etmeyen Yasemin, Fidan’ın yanına gizlice giderek onu kurtaracak planını anlattı. Rutkay ise Fidan’a Yasemin’in para istediği için eve geldiğini söyleyerek iki anne arasındaki bağı koparmaya çalıştı. Bu sırada kuzeni Halil’i aramaya devam eden Toprak aynı zamanda Rutkay’ın kuryesi olan Erkan’ın peşine düştü. Sorguya alınan Erkan, Rutkay’a çalıştığını itiraf etti. Heyecan dolu bölümde Emniyet Müdürünün; Toprak’a Rutkay’ın peşine düşmeyeceklerinin emrini verdikten sonra Rutkay’ın adamı Bülent’i araması dikkat çekti.

Rutkay, cemiyet davetine ilk kez annesi Neriman yerine Fidan’la gitti. Daveti öğrenen Toprak da Rutkay’la konuşmak için geceye katıldı. Toprak, katıldığı davette polis kimliğiyle Rutkay’ı tarihi eser kaçakçılığı yapmakla suçladı. Fidan’ı da alan Rutkay, daveti terk ederek Bülent’e Erkan’ın ölüm emrini verdi. Davet sonrası eve dönen Fidan, Yasemin’in planını devreye sokarak hasta numarası yaptı. Fakat kızı hasta olduğu için Yasemin’in konağa gelememesi Fidan’ı hayal kırıklığına uğrattı.

Fidan ve Rutkay davette;

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KÖŞEYE SIKIŞAN YASEMİN, RUTKAY’IN YASA DIŞI KURYELİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Babasının borçlarıyla iyice köşeye sıkışan Yasemin, kızının da hastalanmasıyla Rutkay’ın teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Yasemin, Rutkay’dan madalyonu yurtdışına çıkarması karşılığında Fidan ile Zeynep’e dokunmamasını ve para istedi. Borçları ödeyerek hafifleyen Yasemin, evdekilere iş seyahatine çıktığını söyleyerek havaalanına gitti. Halil’in ölüm haberini alan Toprak, ipuçlarını birleştirerek Yasemin’i yakın takibe aldı. Bölümün final sahnesinde madalyonu yurtdışına çıkartmak için havaalanına giden Yasemin, Toprak’ın ona seslenmesiyle büyük bir korkuya kapıldı.

İşte o anlar;

“HER ŞEYİ ANLATACAĞIM!”

‘Ne Gemiler Yaktım’ın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölüm tanıtımında ise Toprak, Yasemin’i yakalıyor. Toprak, Yasemin’in havaalanında bavul ve çantasını arayarak madalyonu bulmaya çalışıyor. Heyecan dolu sahnede Yasemin’in arama sırasında Toprak’a “Her şeyi anlatacağım” sözünü vermesi olacaklara dair büyük merak uyandırıyor.

'Ne Gemiler Yaktım'ın 4. Bölüm Tanıtımı;

'Ne Gemiler Yaktım' yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.